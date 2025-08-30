Москвина: фигурист Галлямов восстановится после травмы к главным стартам сезона

Спортсмен получил травму ноги на турнире на Байкале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивных парах с Анастасией Мишиной, восстановится к главным турнирам сезона. Об этом журналистам рассказала тренер Тамара Москвина.

Ранее Галлямов сообщил ТАСС, что получил на турнире на Байкале травму ноги, из-за чего пара была вынуждена пропустить концовку прошедшего соревновательного сезона.

"Он вчера праздновал день рождения. Полностью восстановится к главным стартам. А сейчас он восстановился до такой степени, которой достаточно для сегодняшнего периода, для конца августа, - сказала Москвина. - Увидим ли пару на контрольных прокатах? Если вы там будете, то увидите".