Спортсмену важно довести программу до совершенства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Фигуристу Петру Гуменнику важно показать новую короткую программу перед зрителями, чтобы довести ее до совершенства. Об этом журналистам рассказала тренер спортсмена Тамара Москвина.

Фигурист примет участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года, который пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине. 30 августа он выступит на мастер-классе Москвиной.

© Андрей Суетов/ ТАСС

"Для Петра Гуменника необходимо выступить перед зрителями с новой программой, чтобы довести ее до совершенства, чтобы уже на отборочных соревнованиях в Китае он выступил достойно", - заявила Москвина.