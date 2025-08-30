Победу одержала бельгийка Йолиен Вермейлен

СТАМБУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Российская триатлонистка Диана Исакова заняла второе место на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Стамбуле.

Исакова показала результат 1 час 55 минут 41,43 секунды. Победу одержала бельгийка Йолиен Вермейлен (1 час 55 минут 34,42 секунды), тройку призеров замкнула британка Тилли Амела (1:55.44,04). Россиянка Валентина Рясова стала 18-й, Яна Ченская - 33-й, Татьяна Баскакова - 35-й.

Ранее ТАСС сообщал, что Исакова 24 мая стала победительницей этапа Кубка мира в Самарканде.