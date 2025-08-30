Фигурист Галлямов сообщил, что восстановил 95% элементов после травмы

Его пара с Анастасией Мишиной была вынуждена пропустить концовку прошедшего соревновательного сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Фигурист Александр Галлямов восстановил 95% элементов после полученной травмы ноги. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Галлямов сообщил ТАСС, что получил на турнире на Байкале травму ноги, из-за чего его пара с Анастасией Мишиной была вынуждена пропустить концовку прошедшего соревновательного сезона.

"Я восстановил элементы на 95%. Мы готовимся к контрольным прокатам, которые будут в "Юбилейном" для сборных команд России. Стараюсь набрать оптимальную форму, чтобы можно было откатать обе программы - как короткую, так и произвольную, - сказал Галлямов. - О 100-процентной форме речи еще, мне кажется, не может быть. Все-таки это будет начало сезона. Гораздо важнее собрать все программы, чтобы они уже смотрелись одним целым".

"Прыжки я тоже почти полностью восстановил. Все проходит по плану. Стараемся не гнать, не форсировать. Но в то же время не медлить. Сезон тоже не за горами, это время пролетит незаметно. Уже через месяц контрольные прокаты", - отметил Галлямов.

Контрольные прокаты сборной России пройдут с 26 по 29 сентября в Санкт-Петербурге.