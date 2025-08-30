По информации ряда СМИ, Крылов приложил руку к тому, что "Куньлунь Ред Стар" переехал из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург и сменил бренд

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Главный тренер клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Шанхай Дрэгонс" Жерар Галлан рассказал, что от общения с Александром Крыловым у него остались только позитивные впечатления. Об этом канадский специалист сообщил журналистам.

По информации ряда СМИ, Крылов приложил руку к тому, что "Куньлунь Ред Стар" переехал из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург и будет выступать на "СКА-Арене", а также сменил бренд.

"Я недавно познакомился с ним. Очень хороший человек, позитивные эмоции. Вся организация относится ко мне очень хорошо. Пока не могу сравнить Крылова с тем, как работают генменеджеры и владельцы клубов в Национальной хоккейной лиге, я больше общался с нашим генеральным менеджером Игорем Варицким", - сказал Галлан.

Ранее Крылов был председателем совета директоров омского "Авангарда", который во время его работы в 2021 году выиграл Кубок Гагарина. Также при нем в Омске была построена новая арена.

Галлан также рассказал о готовности своей команды к сезону. "Мы готовимся к первому матчу 6 сентября, мы провели 10 дней тренировочного лагеря. Вчера (на матче Кубка мэра Москвы со столичным "Спартаком" - прим. ТАСС) провели неплохой матч, сегодня (в игре с московским ЦСКА - прим. ТАСС) добавили после первого периода. Не вижу причин считать, что к этому времени мы не будем готовы", - отметил тренер.