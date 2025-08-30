Волейболисты сборной России победили команду Белоруссии в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3-1

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии в товарищеской встрече, которая прошла в Одинцове.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (34:32, 25:22, 21:25, 25:18). Команды провели второй матч, 29 августа россияне также одержали победу (3-0).

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.