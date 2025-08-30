В новом сезоне китайская команда будет проводить домашние игры в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс" может провести вынесенные матчи в Китае, базируясь в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий.

26 августа генеральный директор китайского клуба Сергей Белых сообщил, что "Шанхай Дрэгонс" за текущий год планирует определиться с домашней ареной для команды. Ранее Белых рассказал о планах возвращения команды в Китай.

"Есть такие мысли и планы по вынесенным матчам", - ответил Варицкий на вопрос о возможности проведения в Китае вынесенных матчей в рамках проекта KHL World Games.

"Конкретики нет. Нужно показать максимальный результат, чтобы заинтересовать там болельщиков", - отметил руководитель пресс-службы клуба Олег Малицкий.

7 августа "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". Клуб будет проводить домашние игры в новом сезоне на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

Президент КХЛ Алексей Морозов ранее сообщил ТАСС, что лига рассматривает март в качестве проведения вынесенного матча в рамках проекта KHL World Games.