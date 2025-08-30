Команда Дацюка одержала победу в шоу-матче в Екатеринбурге

Встреча завершилась со счетом 13:8

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Команда олимпийского чемпиона по хоккею Павла Дацюка победила команду соперника со счетом 13:8 в прощальном матче бывшего форварда "Детройта". Встреча прошла на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге.

В составе команды Дацюка сыграли обладатели Кубка Стэнли Александр Овечкин, Сергей Федоров и Валерий Каменский, олимпийский чемпион Илья Ковальчук, тренерами были Олег Знарок, Александр Якушев и Владимир Крикунов.

Дацюку 47 лет. Он также является бронзовым призером Олимпиады (2002), чемпионом мира (2012), серебряным (2010) и двукратным бронзовым (2005, 2016) призером мировых первенств, обладателем Кубка Гагарина (2017). Дацюк является членом Тройного золотого клуба, куда входят хоккеисты, побеждавшие на Олимпиаде, чемпионате мира и выигрывавшие Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге Дацюк выступал за "Детройт", с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2002 и 2008 годах. В 2024 году он был включен в Зал хоккейной славы.

Ход матча

Класс участников матча был заметен с первых минут, а игра сразу взяла динамичный темп. Уральская публика за почти четыре месяца отсутствия хоккея в городе успела соскучиться по эмоциям от игры, и потому шумными овациями встречала каждое результативное действие Дацюка, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина, Вячеслава Фетисова, Андрея Коваленко и других легенд, многие из которых в Екатеринбурге раньше не играли.

До стартового вбрасывания публику разогревала кавер-группа, а проникнуться легендарностью участников события помогло театрализованное представление о личном и профессиональном пути Дацюка, поставленное по мотивам сказки о детской мечте, написанной членом российского фан-клуба "Детройта". Антуража добавляли живой комментарий Дениса Казанского и активности в паузах между отрезками игры и в холлах арены.