Он первенствовал в весовой категории до 90 кг

СОФИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Российский дзюдоист Абдула Сулейманов завоевал золотую медаль на чемпионате мира до 18 лет в весовой категории до 90 кг. Соревнования проходят в Софии.

В финальной схватке Сулейманов победил белоруса Максима Строкуна. Россиянин Апти Уциев не смог завоевать медаль, уступив в малом финале итальянцу Франческо Маццоне.

Сборная России заняла второе место в медальной таблице по итогам соревнований в индивидуальном зачете, российские спортсмены завоевали 4 золотые и 3 бронзовые награды. Первыми стали спортсмены из Узбекистана (5-0-2), третьими - атлеты из Бразилии (2-1-2).

Российские спортсмены на турнире в Болгарии выступают под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).