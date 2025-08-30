Фетисов прокомментировал уход Александра Медведева с поста председателя правления "Зенита"

На этой должности в петербургском клубе будет работать Константин Зырянов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Решение об уходе Александра Медведева с поста председателя правления "Зенита" может быть связано с переформатированием руководства петербургского футбольного клуба. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В субботу "Зенит" объявил об уходе Медведева с поста председателя правления "Зенита", его сменил Константин Зырянов. В июне этого года Медведев также покинул пост председателя совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА.

"Александра Ивановича я знаю давно, он неординарный управленец, но всему приходит конец, рано или поздно. И СКА, и "Зенит" требуют переформатирования, и с этим, видимо, связано это решение", - сказал Фетисов.

Медведев был первым президентом Континентальной хоккейной лиги (2008-2014), Фетисов с 2008 по 2012 год был председателем совета директоров лиги.