Гандболистки ростовского клуба одержали победу над ЦСКА со счетом 27:24

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Игроки женского гандбольного клуба "Ростов-Дон" победили ЦСКА в матче за Суперкубок России вопреки критике. Об этом ТАСС заявила главный тренер ростовской команды Ирина Дибирова.

В субботу клуб из Ростова-на-Дону победил ЦСКА со счетом 27:24.

"С большим уважением отношусь к команде ЦСКА, - сказала Дибирова. - Девчонки бились, спасибо, что поделились каким-то трофеем. Это шутка. Хочу поддержать наших девчонок, мы это сделали. Идет много критики, но мы собрались, у нас это получилось".

"Искренние поздравления "Ростову" с победой, - сказала главный тренер ЦСКА Людмила Бодниева. - У нас, как правило, получаются огненные матчи, но нам этого огня, видимо, сегодня не хватило. Есть причины и вещи, которыми мы недовольны".