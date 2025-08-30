30 августа, 20:32
Футбол в России

"Спартак" одержал победу в матче РПЛ с "Сочи"

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" победили "Сочи" со счетом 2:1 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в Москве.

В составе "Спартака" забитыми мячами отметился Эсекьель Барко (16-я и 90+7-я минуты, с пенальти). У "Сочи" отличился Дмитрий Васильев (42).

Главный тренер "Сочи" Роберт Морено руководил командой на бровке, несмотря на то, что перенес гипертонический криз 27 августа во время матча группового этапа Фонбет - Кубка России против "Краснодара". После матча Морено получил красную карточку за споры с арбитром.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Сочи" идет на последней, 16-й строчке, на счету команды один балл после семи встреч.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича 13 сентября сыграют в гостях с московским "Динамо". "Сочи" 14 сентября на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Краснодар"

6

5

0

1

15

17

3

14

2

ЦСКА

6

4

2

0

14

14

5

9

3

"Локомотив"

6

4

2

0

14

16

9

7

4

"Зенит"

7

3

3

1

12

13

7

6

5

"Балтика"

6

3

3

0

12

11

5

6

6

"Спартак"

7

3

2

2

11

10

11

-1

7

"Рубин"

7

3

2

2

11

10

12

-2

8

"Динамо" М

6

2

2

2

8

7

6

1

9

"Крылья Советов"

6

2

2

2

8

9

12

-3

10

"Ахмат"

6

2

1

3

7

7

8

-1

11

"Оренбург"

7

1

4

2

7

9

10

-1

12

"Акрон"

6

1

3

2

6

9

8

1

13

"Динамо" Мх

6

1

2

3

5

3

9

-6

14

"Ростов"

6

1

1

4

4

6

11

-5

15

"Пари НН"

7

1

0

6

3

4

14

-10

16

"Сочи"

7

0

1

6

1

4

19

-15

  

Теги:
Российский футбол