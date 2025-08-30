"Спартак" одержал победу в матче РПЛ с "Сочи"

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" победили "Сочи" со счетом 2:1 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в Москве.

В составе "Спартака" забитыми мячами отметился Эсекьель Барко (16-я и 90+7-я минуты, с пенальти). У "Сочи" отличился Дмитрий Васильев (42).

Главный тренер "Сочи" Роберт Морено руководил командой на бровке, несмотря на то, что перенес гипертонический криз 27 августа во время матча группового этапа Фонбет - Кубка России против "Краснодара". После матча Морено получил красную карточку за споры с арбитром.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Сочи" идет на последней, 16-й строчке, на счету команды один балл после семи встреч.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича 13 сентября сыграют в гостях с московским "Динамо". "Сочи" 14 сентября на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".