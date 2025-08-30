"Спартак" одержал победу в матче РПЛ с "Сочи"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" победили "Сочи" со счетом 2:1 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в Москве.
В составе "Спартака" забитыми мячами отметился Эсекьель Барко (16-я и 90+7-я минуты, с пенальти). У "Сочи" отличился Дмитрий Васильев (42).
Главный тренер "Сочи" Роберт Морено руководил командой на бровке, несмотря на то, что перенес гипертонический криз 27 августа во время матча группового этапа Фонбет - Кубка России против "Краснодара". После матча Морено получил красную карточку за споры с арбитром.
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Сочи" идет на последней, 16-й строчке, на счету команды один балл после семи встреч.
В следующем туре подопечные Деяна Станковича 13 сентября сыграют в гостях с московским "Динамо". "Сочи" 14 сентября на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".
1
"Краснодар"
6
5
0
1
15
17
3
14
2
ЦСКА
6
4
2
0
14
14
5
9
3
"Локомотив"
6
4
2
0
14
16
9
7
4
"Зенит"
7
3
3
1
12
13
7
6
5
"Балтика"
6
3
3
0
12
11
5
6
6
"Спартак"
7
3
2
2
11
10
11
-1
7
"Рубин"
7
3
2
2
11
10
12
-2
8
"Динамо" М
6
2
2
2
8
7
6
1
9
"Крылья Советов"
6
2
2
2
8
9
12
-3
10
"Ахмат"
6
2
1
3
7
7
8
-1
11
"Оренбург"
7
1
4
2
7
9
10
-1
12
"Акрон"
6
1
3
2
6
9
8
1
13
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
14
"Ростов"
6
1
1
4
4
6
11
-5
15
"Пари НН"
7
1
0
6
3
4
14
-10
16
"Сочи"
7
0
1
6
1
4
19
-15