Минское "Динамо" сыграет с ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы по хоккею

Встреча пройдет 31 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минское "Динамо" победило "Динамо" из Москвы со счетом 3:2 в матче группового этапа Кубка мэра Москвы по хоккею и вышло в финал турнира. Соревнование проходит на арене "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вадим Мороз (25-я минута), Сэм Энас (33) и Виталий Пинчук (35). У проигравших отличились Джордан Уил (12) и Антон Слепышев (23).

Минское "Динамо" набрало четыре очка и заняло первое место в группе A. В финале минчане 31 августа сыграют с московским ЦСКА. Столичное "Динамо" в этот же день встретится с "Шанхай Дрэгонс" в игре за третье место. В матче за пятое место московский "Спартак" сыграет с нижегородским "Торпедо".

Кубок мэра Москвы - турнир, который проводится перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге. Московское "Динамо" и ЦСКА - единственные клубы, не пропустившие ни одного розыгрыша. Им принадлежит и наибольшее число побед: динамовцы завоевывали трофей семь раз, армейцы - шесть. Трижды в Кубке мэра Москвы побеждал "Спартак", один раз - подмосковный "Витязь", который этим летом прекратил свое существование.