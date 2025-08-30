Полузащитник "Спартака" пропустил матч РПЛ против "Сочи"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Кристофер Мартинс из-за травмы не поедет в расположение сборной Люксембурга для участия в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Спартака" Деян Станкович.

В субботу "Спартак" дома обыграл "Сочи" со счетом 2:1 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Игроки красно-белых Маркиньос и Мартинс пропустили эту встречу.

"Что касается Мартинса, то по решению медицинского и тренерского штабов он не поедет в сборную из-за травмы. У Маркиньоса сложнее случай: травма, возможно, не такая серьезная, но неприятная, требует лечения внимательного. Надеюсь, что за паузу удастся продвинуться и все будет хорошо", - сказал Станкович.

4 сентября в рамках отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Люксембурга примет команду Северной Ирландии, 7 сентября - команду Словакии.