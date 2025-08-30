Финал состоится 1 ноября в Москве.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Представители дивизиона "Восток" казахстанский клуб Jenys и "Тюмень-дзюдо" вышли в финал Континентальной лиги дзюдо.

В финальном противостоянии на этапе в Тюмени победу одержал Jenys, команда "Тюмень-дзюдо" пробилась в финал как серебряный призер турнира.

"Мы ехали только за победой: наш клуб в переводе с казахского именно так и называется, - отметил тренер Jenys Санджар Закиров. - Серьезно готовились к этому турниру и не менее серьезно настроены на финал в Москве. Большое спасибо за гостеприимство: нас очень хорошо встретили. Сегодня мы довольны командой: все выполнили задачу на 100%, и опытные, и молодые дзюдоисты. Добирались тяжеловато, времени восстановиться не было, но опыт помог".

Следующие финалисты определятся в дивизионе "Центр": турнир пройдет в Люберцах 31 августа. 21 сентября станут известны финалисты от дивизиона "Кавказ", соревнования состоятся в Грозном. Ранее место в решающей стадии турнира себе обеспечили клубы "Динамо" из Уфы и Краснодара, а также женские команды "Турбостроитель" (Санкт-Петербург) и "Конор" (Челябинск). Финал Континентальной лиги дзюдо состоится 1 ноября в Москве.