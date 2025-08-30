Красно-белые одержали победу со счетом 2:1

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Матч седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским футбольным клубом "Спартак" и "Сочи" стал одним из худших для столичной команды в сезоне, несмотря на победу в игре. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Спартака" Наиль Умяров.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака".

"Очень плохая игра по качеству, - отметил Умяров. - Наверное, одна из худших в сезоне, не считая игры с "Балтикой". Все расслабились после гола. Появилось спокойствие, за это всегда наказывают".

На 76-й минуте встречи главный арбитр Иван Абросимов показал Умярову красную карточку, но после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) изменил решение. "Когда мне показали красную карточку, очень удивился. Сколько смотришь российский, европейский футбол, иногда такое даже за фол не считается. Пытался сыграть как можно осторожнее", - сказал Умяров.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича 13 сентября сыграют в гостях с московским "Динамо".