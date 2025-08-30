Ранее Дегтярев сообщил "Коммерсанту", что Минспорт начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым 9 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов.

Ранее об этой встрече со ссылкой на источник сообщил портал "РБ Спорт".

"Встреча клубов РПЛ с министром спорта Михаилом Дегтяревым пройдет 9 сентября в очном формате. Повестка пока неизвестна", - сказал Газизов. Эту информацию ТАСС подтвердил источник в министерстве.

Ранее Дегтярев сообщил "Коммерсанту", что Минспорт начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в 2025 году. Также министр допустил введение потолка зарплат в чемпионате России.