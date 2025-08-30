Встреча завершилась со счетом 1:1

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Ростова" гол забил Виктор Мелехин (73-я минута). У "Ахмата" отличился Георгий Мелкадзе (45+4), голевую передачу отдал голкипер грозненцев Гиорги Шелия. В добавленное ко второму тайму время с поля был удален полузащитник "Ахмата" Мануэль Келиано.

"Ахмат" продлил серию без поражений при Станиславе Черчесове в РПЛ до пяти матчей, грозненский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. "Ростов" идет 13-м, имея в активе 5 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Ахмат" 13 сентября дома сыграет с московским "Локомотивом", "Ростов" днем позднее примет столичный ЦСКА.