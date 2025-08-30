РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Ростова" гол забил Виктор Мелехин (73-я минута). У "Ахмата" отличился Георгий Мелкадзе (45+4), голевую передачу отдал голкипер грозненцев Гиорги Шелия. В добавленное ко второму тайму время с поля был удален полузащитник "Ахмата" Мануэль Келиано.
"Ахмат" продлил серию без поражений при Станиславе Черчесове в РПЛ до пяти матчей, грозненский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. "Ростов" идет 13-м, имея в активе 5 очков.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Ахмат" 13 сентября дома сыграет с московским "Локомотивом", "Ростов" днем позднее примет столичный ЦСКА.
1
"Краснодар"
6
5
0
1
15
17
3
14
2
ЦСКА
6
4
2
0
14
14
5
9
3
"Локомотив"
6
4
2
0
14
16
9
7
4
"Зенит"
7
3
3
1
12
13
7
6
5
"Балтика"
6
3
3
0
12
11
5
6
6
"Спартак"
7
3
2
2
11
10
11
-1
7
"Рубин"
7
3
2
2
11
10
12
-2
8
"Динамо" М
6
2
2
2
8
7
6
1
9
"Ахмат"
7
2
2
3
8
8
9
-1
10
"Крылья Советов"
6
2
2
2
8
9
12
-3
11
"Оренбург"
7
1
4
2
7
9
10
-1
12
"Акрон"
6
1
3
2
6
9
8
1
13
"Ростов"
7
1
2
4
5
7
12
-5
14
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
15
"Пари НН"
7
1
0
6
3
4
14
-10
16
"Сочи"
7
0
1
6
1
4
19
-15