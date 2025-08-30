Следующей соперницей российской теннисистки станет победительница матча между полькой Игой Свёнтек и россиянкой Анной Калинской

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова победила немку Лауру Зигемунд в матче третьего круга US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 13-м номером. У Зигемунд не было номера посева. В следующем круге Александрова сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской (29-й номер посева) и полькой Игой Свёнтек (2).

Александровой 30 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Roland Garros (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Зигемунд 37 лет, она располагается на 52-й строчке в мировом рейтинге и ранее на турнире победила россиянок Диану Шнайдер и Анастасию Захарову. Немка выиграла два титула WTA. В текущем сезоне спортсменка дошла до четвертьфинала Уимблдона, а в 2020 году завершила выступления на этой же стадии Roland Garros.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).