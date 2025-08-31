"Норманочка" стала серебряным призером Кубка мира по футзалу

В финале нижегородский клуб проиграл "Штейн Каскавел" из Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Российский клуб "Норманочка" из Нижнего Новгорода со счетом 1:3 уступил бразильской команде "Штейн Каскавел" в финальном матче Кубка мира по футзалу. Турнир проходил в Бразилии.

В составе "Норманочки" мяч забила Ирина Правдина (40-я минута). У победительниц отличились Бебел (9), Марина (19) и Камилинья (26).

"Норманочка" принимала участие в Кубке мира в четвертый раз. В 2022 и 2023 годах российская команда завоевала бронзовые медали соревнований. На прошлом турнире клуб из Нижнего Новгорода дошел до четвертьфинала.