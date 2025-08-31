Вопрос будет вынесен на ближайшее заседание исполкома Российской федерации настольного хоккея

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российская федерация настольного хоккея (РФНХ) в ближайшее время обсудит вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях под эгидой Международной федерации настольного хоккея (ITHF) в нейтральном статусе. Об этом ТАСС рассказал избранный президент отечественной федерации Владислав Момат.

Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2023 года. В 2021 году чемпионом мира среди мужчин стал россиянин Янис Галузо.

"Что касается гипотетического участия в нейтральном статусе, этот вопрос будет вынесен на ближайшее заседание исполкома РФНХ. Важную роль в этом обсуждении будет играть позиция наших ведущих спортсменов, - сказал Момат. - Каждый из них должен для себя решить: готов ли он выходить на площадку без флага и гимна своей Родины? Это личный выбор каждого. Моя же личная позиция однозначна: у команды такой великой спортивной державы, как Россия, обязательно должны быть и ее флаг, и ее гимн. Мы не просим разрешения, мы имеем на это право".

"В конечном счете мы обладаем всеми необходимыми ресурсами, чтобы организовать собственный чемпионат мира самого высокого уровня и показать, что такое настоящая конкурентная борьба и настоящий класс. Мы открыты для общения", - добавил он.

"От нас избавились, чтобы раздать титулы на чемпионате мира другим"

Глава федерации рассказал, что на сегодняшний день все отношения с ITHF "сведены к нулю". "Это прямое следствие решения, которое я считаю незаконным и принятым исключительно в угоду политической конъюнктуре - лишение российских и белорусских спортсменов права выступать на международных турнирах. После такого шага о каком-либо конструктивном взаимодействии и партнерстве с ITHF, конечно, не может быть и речи. И дело здесь даже не в политике", - отметил Момат.

"Взгляните на ситуацию с чисто спортивной точки зрения. Как только россиян отстранили, кто стал победителем на чемпионате мира? Украинец. Кто выиграл чемпионат Европы? Представитель Прибалтики. Вот и все. Эти спортсмены никогда бы не поднялись на высшую ступень пьедестала, если бы в турнире участвовали россияне. Наши игроки - сильнейшие в мире, и это признанный факт. Поэтому от нас просто избавились, чтобы раздать титулы другим. Лично я не считаю этих "чемпионов" легитимными, их достижения - дутые", - пояснил он.

"Мы открыты к сотрудничеству со всеми международными организациями, которые заинтересованы в выступлении сильнейших российских игроков. Будем оказывать содействие в организации крупных турниров. Но здесь я считаю, что не должно быть никакой дискриминации в плане выступления наших игроков с флагом и гимном", - добавил он.

Глава федерации рассказал, какие альтернативные международные соревнования по настольному хоккею проводит Россия.

"В минувшем сезоне в Новокузнецке прошел первый чемпионат мира по настольному хоккею среди студентов, в котором приняли участие игроки из дружественных иностранных государств. Уже не первый год у нас успешно реализуется такой проект, как Кубок мира Scorpion Grand Prix, один из этапов которого проходит в Республике Беларусь. А такие крупнейшие международные турниры, как Saint-Petersburg Open и Region Moscow Cup, в противовес европейским турнирам открыты для участия иностранных игроков. Россия сегодня один из центров мирового развития настольного хоккея", - пояснил он.