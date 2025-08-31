Российские гребцы получили визы и выступят на молодежном чемпионате Европы в Чехии

Турнир пройдет с 6 по 7 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены получили въездные шенгенские визы и выступят на молодежном чемпионате Европы по академической гребле, который пройдет в Чехии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Молодежное и юниорское первенство Европы пройдет с 6 по 7 сентября в чешском Рачице.

"Визы получены, наши спортсмены будут выступать на первенстве Европы до 23 лет", - рассказал Свирин.

В заявку на турнир включено шесть российских гребцов, которые будут выступать в нейтральном статусе. Это София Ожерельева / Анастасия Смагина и Никита Лабзо / Александр Слюсарь (обе - двойки без рулевого), а также Марина Матвеева / Александра Григорьева (двойка парная).

С 19 по 22 июня в Рачице проходил чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Российских спортсменов лишили возможности выступить на этом турнире из-за отказа хозяев соревнований принять у себя спортсменов из РФ и Белоруссии.