Форвард назвал бывшего российского хоккеиста особенным игроком

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг взял 91-й номер в честь бывшего нападающего армейцев трехкратного обладателя Кубка Стэнли и члена наблюдательного совета ЦСКА Сергея Федорова. Об этом он рассказал ТАСС.

ЦСКА подписал контракт с 28-летним Спронгом в июле.

"Это один из лучших игроков. Он особенный, поэтому я выбрал номер 91. Это большая честь для меня играть под этим номером за ЦСКА. Надеюсь, что он будет гордиться мной. Федоров силен своим стилем игры, он мог делать на площадке все. Он мог собрать вокруг себя трех человек и переиграть их", - сказал Спронг.

Ранее "Детройт" объявил, что в январе перед домашним матчем Национальной хоккейной лиги с "Каролиной" будет выведен из обращения 91-й номер, под которым за команду играл Федоров. Спронг выступал за "Детройт" в сезоне-2023/24. В ЦСКА Федоров играл под 18-м номером.