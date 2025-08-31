Статус дает право выступать на чемпионатах мира и Европы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский велогонщик Артем Ныч, занявший первое место в многодневной гонке "Тур Португалии", стал обладателем нейтрального статуса, дающего право выступать на чемпионатах мира и Европы. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Тур Португалии" проходил с 6 по 17 августа. 30-летний Ныч победил в многодневке второй год подряд. Он выступает за португальскую профессиональную команду Anicolor/Tien 21. В 2021 году Ныч выиграл чемпионат России в групповой гонке.

Также нейтральные статусы получили 30-летний паралимпиец Иван Ермаков, выступающий как на треке, так и на шоссе, 28-летняя спортсменка из Тулы Наталья Фролова (трек, шоссе), победитель юниорского первенства России - 2025 в велогонке на шоссе 20-летний Андрей Белянин.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.