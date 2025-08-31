Президент Федерации скейтбординга России отметил, что сейчас у спортсменов более профессиональный подход к подготовке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первое поколение российских скейтбордистов, готовившихся к Олимпийским играм, было не приучено к системной спортивной подготовке. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Федерация скейтбординга России существует с 2016 года. Соревнования в этом виде спорта на Олимпийских играх прошли в Токио.

"Первое поколение российских скейтбордистов, которые готовились к Олимпиаде в Токио, они больше были уличными бойцами. Многие не были приучены к системной подготовке. Они были готовы кататься до смерти, а иногда надо восстанавливаться, в зал походить, позаниматься с психологом. Новое поколение уже растет и готовится, как профессиональные спортсмены, и мы со своей стороны обеспечиваем им условия", - сказал Вдовин.