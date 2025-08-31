В "Спартаке" рассказали о летнем предложении по трансферу Угальде

Генеральный директор красно-белых Олег Малышев отметил, что стороны не устроили условия контракта

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" поступало предложение по трансферу коста-риканского футболиста Манфреда Угальде, однако стороны не устроили условия контракта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

"Летом по Угальде поступало предложение, - сказал Малышев. - Однако переговоры были прекращены, поскольку стороны не устроили условия контракта. Может ли он покинуть клуб следующим летом - не буду загадывать. Мы рассчитываем на него и надеемся, что в этом сезоне он покажет тот же уровень, что в прошлом, сможет забить еще больше (в сезоне-2024/25 игрок стал лучшим бомбардиром Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 голами - прим. ТАСС)".

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что нидерландский "Фейенорд" предпринимал несколько попыток для осуществления перехода Угальде.

"Да, предложение было от "Фейенорда", - подтвердил генеральный директор "Спартака".

Угальде 23 года, он выступает за "Спартак" с 2024 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, однако не сумел отличиться результативными действиями.