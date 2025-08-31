По мнению эксперта, российскому теннисисту нужно было что-то менять в подготовке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Разрыв сотрудничества между российским теннисистом Даниилом Медведевым и французом Жилем Сервара является рабочим моментом. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Сервара объявил о прекращении сотрудничества с Медведевым.

"Расставание тренера со спортсменом - это рабочий момент, через который многие проходят. В этом сезоне Даниил проигрывал много для игрока его уровня, на турнирах Большого шлема ничего не показал, поэтому он решил попробовать что-то другое. Я не думаю, что после смены тренера результат придет мгновенно, но что-то менять было нужно в подготовке", - сказал Янчук.

Под руководством француза Медведев выиграл 20 турниров Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В 2020 году россиянин выиграл Итоговый турнир ATP. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира.

Медведеву 29 лет, на Открытом чемпионате США он потерпел третье подряд поражение в стартовом матче турнира Большого шлема. Россиянин впервые с 2019 года покинет топ-15 мирового рейтинга.