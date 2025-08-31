Красно-белые победили со счетом 4:0 нижегородское "Торпедо"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:0 обыграл нижегородское "Торпедо" и занял 5-е место на Кубке мэра Москвы по хоккею. Турнир проходит на арене "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами отметились Даниил Орлов (5-я минута), Вениамин Королев (34), Егор Филин (47) и Иван Морозов (55).

На групповом этапе "Спартак" проиграл столичному ЦСКА (0:2) и китайскому "Шанхай Дрэгонс" (2:3). "Торпедо" уступило "Динамо" из Москвы (0:1) и Минска (3:7).

В матче за третье место сыграют московское "Динамо" и "Шанхай Дрэгонс" (начало - 15:30 мск). В финале ЦСКА встретится с минским "Динамо" (начало - 19:30 мск).

Кубок мэра - товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Московское "Динамо" и ЦСКА - единственные клубы, не пропустившие ни одного розыгрыша. Им принадлежит и наибольшее число побед: динамовцы завоевывали трофей семь раз, армейцы - шесть. Трижды в Кубке мэра Москвы побеждал "Спартак", один раз - подмосковный "Витязь", который этим летом прекратил существование.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" 7 сентября примет "Сочи". "Торпедо" 6 сентября дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".