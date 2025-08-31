Встреча завершилась со счетом 2:0

САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 2:0 обыграли тольяттинский "Акрон" в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

Забитыми мячами отметились Кевин Андраде (2-я минута) и Максим Петров (41).

"Балтика" не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате. Команда из Калининграда набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. "Акрон" потерпел третье поражение подряд, команда не может выиграть в РПЛ на протяжении пяти встреч и с шестью очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре "Балтика" 14 сентября примет петербургский "Зенит". "Акрон" 13 сентября на выезде сыграет с "Краснодаром".