САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 2:0 обыграли тольяттинский "Акрон" в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
Забитыми мячами отметились Кевин Андраде (2-я минута) и Максим Петров (41).
"Балтика" не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате. Команда из Калининграда набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. "Акрон" потерпел третье поражение подряд, команда не может выиграть в РПЛ на протяжении пяти встреч и с шестью очками располагается на 12-й строчке.
В следующем туре "Балтика" 14 сентября примет петербургский "Зенит". "Акрон" 13 сентября на выезде сыграет с "Краснодаром".
1
"Краснодар"
6
5
0
1
15
17
3
14
2
"Балтика"
7
4
3
0
15
13
5
8
3
ЦСКА
6
4
2
0
14
14
5
9
4
"Локомотив"
6
4
2
0
14
16
9
7
5
"Зенит"
7
3
3
1
12
13
7
6
6
"Спартак"
7
3
2
2
11
10
11
-1
7
"Рубин"
7
3
2
2
11
10
12
-2
8
"Динамо" М
6
2
2
2
8
7
6
1
9
"Ахмат"
7
2
2
3
8
8
9
-1
10
"Крылья Советов"
6
2
2
2
8
9
12
-3
11
"Оренбург"
7
1
4
2
7
9
10
-1
12
"Акрон"
7
1
3
3
6
9
10
-1
13
"Ростов"
7
1
2
4
5
7
12
-5
14
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
15
"Пари НН"
7
1
0
6
3
4
14
-10
16
"Сочи"
7
0
1
6
1
4
19
-15