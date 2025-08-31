Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" со счетом 2:0 обыграли воронежский "Факел" в матче Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Екатеринбурге.

Оба мяча забил Егор Мосин (66-я и 90-я минуты).

"Урал" набрал 18 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. В активе "Факела" также 18 очков, команда из Екатеринбурга опередила соперника благодаря победе в личной встрече. В первых шести матчах "Факел" одержал шесть побед.

В следующем туре "Урал" на выезде сыграет с костромским "Спартаком", занимающим 3-е место с 16 очками. "Факел" в гостях встретится с "Челябинском", который идет на 5-й строчке (13 очков). Оба матча пройдут 4 сентября.

Две лучшие команды по итогам чемпионата Первой лиги получат право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Клубы, которые займут третье и четвертое места, примут участие в стыковых матчах за право выступить в элитном дивизионе в сезоне-2026/27.