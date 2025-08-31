Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Второе место занял Макс Ферстаппен, третье - Исак Хаджар

ГААГА, 31 августа. /ТАСС/. Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Нидерландов. Соревнования проходили на автодроме в Зандворте.

Второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Тройку лидеров замкнул француз Исак Хаджар из "Рейсинг Буллс", который впервые поднялся на подиум в дебютном сезоне в "Формуле-1".

Британец Ландо Норрис, занимающий второе место в общем зачете пилотов, не сумел завершить гонку из-за проблем с силовой установкой. Гонщик сошел с дистанции на 65-м круге, располагаясь позади Пиастри.

Пиастри возглавляет зачет пилотов с 309 очками. В тройку лидеров также входят Норрис (275) и Ферстаппен (205). "Макларен" лидирует в Кубке конструкторов (584), следом идут "Феррари" (260) и "Мерседес" (248). Оба пилота "Феррари" не смогли завершить гонку.

Следующий этап пройдет с 5 по 7 сентября в итальянской Монце.