МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".
Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Дмитрий Воробьев (3-я минута) и Дмитрий Баринов (44). У "Крыльев Советов" отличились Амар Рахманович (53) и Вадим Раков (90+7, с пенальти). У "Локомотива" был удален нападающий Николай Комличенко (90+6) за фол в штрафной площади, после которого был назначен 11-метровый. На 89-й минуте гол форварда был отменен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) из-за нарушения в атаке.
"Локомотив" во втором матче РПЛ подряд упустил победу в компенсированное время. В прошлом туре московская команда пропустила от "Ростова" на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте. Встреча завершилась со счетом 3:3.
Московский клуб по-прежнему не проигрывает в нынешнем сезоне РПЛ. На счету "Локомотива" четыре победы и три ничьи.
"Локомотив" с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов", набравшие 9 очков, занимают 8-е место. Следующий тур пройдет после перерыва на матчи сборных - "Локомотив" 13 сентября проведет гостевую игру против грозненского "Ахмата", "Крылья Советов" днем позднее примут "Сочи".
1
"Краснодар"
6
5
0
1
15
17
3
14
2
"Балтика"
7
4
3
0
15
13
5
8
3
"Локомотив"
7
4
3
0
15
18
11
7
4
ЦСКА
6
4
2
0
14
14
5
9
5
"Зенит"
7
3
3
1
12
13
7
6
6
"Спартак"
7
3
2
2
11
10
11
-1
7
"Рубин"
7
3
2
2
11
10
12
-2
8
"Крылья Советов"
7
2
3
2
9
11
14
-3
9
"Динамо" М
6
2
2
2
8
7
6
1
10
"Ахмат"
7
2
2
3
8
8
9
-1
11
"Оренбург"
7
1
4
2
7
9
10
-1
12
"Акрон"
7
1
3
3
6
9
10
-1
13
"Ростов"
7
1
2
4
5
7
12
-5
14
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
15
"Пари НН"
7
1
0
6
3
4
14
-10
16
"Сочи"
7
0
1
6
1
4
19
-15