Самарцы сравняли счет на 7-й добавленной минуте

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Дмитрий Воробьев (3-я минута) и Дмитрий Баринов (44). У "Крыльев Советов" отличились Амар Рахманович (53) и Вадим Раков (90+7, с пенальти). У "Локомотива" был удален нападающий Николай Комличенко (90+6) за фол в штрафной площади, после которого был назначен 11-метровый. На 89-й минуте гол форварда был отменен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) из-за нарушения в атаке.

"Локомотив" во втором матче РПЛ подряд упустил победу в компенсированное время. В прошлом туре московская команда пропустила от "Ростова" на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Московский клуб по-прежнему не проигрывает в нынешнем сезоне РПЛ. На счету "Локомотива" четыре победы и три ничьи.

"Локомотив" с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов", набравшие 9 очков, занимают 8-е место. Следующий тур пройдет после перерыва на матчи сборных - "Локомотив" 13 сентября проведет гостевую игру против грозненского "Ахмата", "Крылья Советов" днем позднее примут "Сочи".