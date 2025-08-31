Федорищев считает, что футболисты "Крыльев Советов" обладают сильным духом

Самарская команда в воскресенье сыграла вничью с московским "Локомотивом" в матче РПЛ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" имеют сильный дух и волю к победе. Такое мнение журналистам высказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В воскресенье "Крылья Советов" сыграли вничью с московским "Локомотивом" со счетом 2:2 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого тайма самарская команда проигрывала со счетом 0:2.

"Выводы по матчу в первую очередь практические, у нас уже третий матч подряд, когда мы пропускаем в первые пять минут. Это то, над чем нужно работать, - сказал Федорищев. - Также команда уже не первую игру показывает сильную волю к победе. Вы видите, что первый тайм мог быть на спаде, а потом второй тайм ярко заканчивается и начинается. Это не стиль, а дух команды. Дух у команды есть. У тренерского штаба есть дух, у ребят своя история, мы точно сделали выводы по отношению к последним матчам. Есть две недели, чтобы сгруппироваться, сплотиться, я уверен, что через эти две недели команда станет еще сильнее".

"Насколько кажется выполнимой задача попасть в топ-8? Есть задача количественная, как вы назвали, восьмое место. Это задача с прошлого сезона. На самом деле в этом сезоне у нас новые "Крылья Советов", абсолютно новый тренерский штаб, игроки. Поэтому задача может быть даже амбициознее с точки зрения цифр, но самая главная задача - сплотиться и стать командой, которая играет в красивый, атакующий футбол, в котором есть комбинации, которые захватывают дух. Вот сегодня второй тайм. Задача быть такой командой, которая будет показывать такой футбол всегда", - добавил губернатор.