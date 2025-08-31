МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в гостевом матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
В составе ЦСКА гол забил Матвей Кисляк (36-я минута). У "Краснодара" забитым мячом отметился Джон Кордоба (44). В первом тайме судьи отменили по одному взятию ворот у каждой команды.
На 56-й минуте Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий краснодарского клуба после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов.
ЦСКА не проигрывает в РПЛ на протяжении 21 матча, повторив клубный рекорд. Прежде армейцам удавалось не проигрывать на протяжении такого количества игр в 2015 году. Более длительные серии в истории турнира были у московского "Локомотива" (27), петербургского "Зенита" (26, 23) и столичного "Спартака" (26, 22). За этот период ЦСКА одержал 13 побед и 8 раз сыграл вничью. Последнее поражение в чемпионате России армейцы потерпели 23 ноября 2024 года дома от "Ростова" (1:2).
"Краснодар" сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Следом с 15 очками идут ЦСКА, калининградская "Балтика" и московский "Локомотив". В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Краснодар" 13 сентября примет тольяттинский "Акрон", ЦСКА 14 сентября в гостях сыграет с "Ростовом".
1
"Краснодар"
7
5
1
1
16
18
4
14
2
ЦСКА
7
4
3
0
15
15
6
9
3
"Балтика"
7
4
3
0
15
13
5
8
4
"Локомотив"
7
4
3
0
15
18
11
7
5
"Зенит"
7
3
3
1
12
13
7
6
6
"Спартак"
7
3
2
2
11
10
11
-1
7
"Рубин"
7
3
2
2
11
10
12
-2
8
"Крылья Советов"
7
2
3
2
9
11
14
-3
9
"Динамо" М
6
2
2
2
8
7
6
1
10
"Ахмат"
7
2
2
3
8
8
9
-1
11
"Оренбург"
7
1
4
2
7
9
10
-1
12
"Акрон"
7
1
3
3
6
9
10
-1
13
"Ростов"
7
1
2
4
5
7
12
-5
14
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
15
"Пари НН"
7
1
0
6
3
4
14
-10
16
"Сочи"
7
0
1
6
1
4
19
-15