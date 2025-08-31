Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в гостевом матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

В составе ЦСКА гол забил Матвей Кисляк (36-я минута). У "Краснодара" забитым мячом отметился Джон Кордоба (44). В первом тайме судьи отменили по одному взятию ворот у каждой команды.

На 56-й минуте Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий краснодарского клуба после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов.

ЦСКА не проигрывает в РПЛ на протяжении 21 матча, повторив клубный рекорд. Прежде армейцам удавалось не проигрывать на протяжении такого количества игр в 2015 году. Более длительные серии в истории турнира были у московского "Локомотива" (27), петербургского "Зенита" (26, 23) и столичного "Спартака" (26, 22). За этот период ЦСКА одержал 13 побед и 8 раз сыграл вничью. Последнее поражение в чемпионате России армейцы потерпели 23 ноября 2024 года дома от "Ростова" (1:2).

"Краснодар" сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Следом с 15 очками идут ЦСКА, калининградская "Балтика" и московский "Локомотив". В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Краснодар" 13 сентября примет тольяттинский "Акрон", ЦСКА 14 сентября в гостях сыграет с "Ростовом".