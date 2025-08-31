Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Ливерпуля"

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. "Ливерпуль" со счетом 1:0 одержал победу над "Арсеналом" в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на "Энфилде".

Единственный гол на 83-й минуте прямым ударом со штрафного забил венгерский полузащитник Доминик Собослаи.

"Арсенал" не может переиграть "Ливерпуль" на "Энфилде" в матче чемпионата Англии 13 лет. В последний раз лондонский клуб победил соперника на чужом поле 2 сентября 2012 года (2:1). При этом в 2020 году "Арсенал" сумел обыграть "Ливерпуль" на "Энфилде" в 1/8 финала Кубка лиги: основное время встречи завершилось нулевой ничьей, серия пенальти - 5:4 в пользу лондонской команды.

"Ливерпуль" единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с девятью очками. Больше никто в лиге не смог выиграть три стартовых матча сезона. "Арсенал", набравший шесть очков, занимает третье место. В следующем туре "Ливерпуль" 14 сентября в гостях сыграет с "Бёрнли", "Арсенал" днем ранее примет "Ноттингем Форест".