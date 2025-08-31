"Турбостроитель" и "Самбо-70" вышли в финал Континентальной лиги дзюдо

Финал состоится 1 ноября в Москве

ЛЮБЕРЦЫ /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Петербургский "Турбостроитель" и московский клуб "Самбо-70" вышли в финал Фонбет - Континентальной лиги дзюдо от дивизиона "Центр". Турнир прошел в люберецком спорткомплексе "Триумф", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Турнир проводится в нескольких дивизионах, в финал выходят по две сильнейшие команды от каждого. Ранее место в решающей стадии себе обеспечили клубы "Динамо" из Уфы и Краснодара, "Жэныс" (Казахстан) и "Тюмень-дзюдо", а также женские команды "Турбостроитель" (Санкт-Петербург) и "Конор" (Челябинск).

В группе "А" за выход в полуфинал боролись "Турбостроитель" (Санкт-Петербург), "Шаболовка" (Москва), "Батыр" (Казань), в группе "Б" - "Самбо-70" (Москва), СШОР имени Рахлина (Санкт-Петербург) и команда Федерации дзюдо Московской области, в группе "С" - "Жэныс" (Казахстан), МГФСО (Москва) и "Сабер" (Узбекистан), в группе "Д" - "Придонье-топ-тим" (Волгоград), "Клуб Депортиво Дзигоро Кано" (Венесуэла) и "Стайки" (Белоруссия).

В финал дивизиона вышли клубы "Турбостроитель" и "Самбо-70", встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербуржцев. С трибун за клуб из Санкт-Петерурга болели его титулованные члены - олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев, чемпионы мира Инал Тасоев и Арман Адамян.

"Без ошибок не обошлось, работы ещё много. К финалу Континентальной лиги станем еще сильнее, - рассказал ТАСС тренер "Турбостроителя" Евгений Станев. - Сейчас для большинства ребят, которые здесь стартовали, это было открытие сезона. Наш золотой фонд в этот раз не боролся, они готовятся к более значимым стартам, но я надеюсь, что в финале кого-то из них мы увидим. Будем готовы противостоять любому клубу, все бьются до конца, это важно. В командной борьбе это самое важное".

Финал Континентальной лиги дзюдо состоится 1 ноября в Москве.