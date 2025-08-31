Его команда "Турбостроитель" вышла в финал лиги, став победителем дивизиона "Центр"

ЛЮБЕРЦЫ /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев не исключил, что выступит в составе петербургского клуба "Турбостроитель" в финале Фонбет - Континентальной лиги дзюдо. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье "Турбостроитель", победитель турнира в дивизионе "Центр", а также московский клуб "Самбо-70" вышли в финал лиги. Петербуржцы выиграли у москвичей в финале турнира дивизиона "Центр", прошедшего в Люберцах, со счетом 3:1.

"Ребята заставили сегодня немножко понервничать. Но мы только набираем обороты, так что большие победы впереди. Я стараюсь, когда у меня бывает возможность, приезжать и поддерживать ребят, даже когда сам не борюсь в команде, - рассказал Тасоев. - Сам вернусь на татами после небольшого перерыва. Не отрицаю возможности, что и сам приму участие в финале".

"Думаю, что потенциал у Континентальной лиги дзюдо огромный. Для тех ребят, кто пока не в сборной, это очень хороший шанс побороться с лидерами. И команды достаточно сильные", - считает Тасоев.

Финал Континентальной лиги дзюдо состоится 1 ноября в Москве.