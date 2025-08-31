Российские спортсмены завоевали 7 медалей - 5 золотых, серебряную и бронзовую

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки успешно выступили на юношеском чемпионате мира для спортсменов до 16 лет. Такое мнение ТАСС высказала семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

На чемпионате мира российские спортсмены завоевали 7 медалей - 5 золотых, серебряную и бронзовую.

"Наше выступление было успешным. Мы завоевали пять золотых медалей, только в одном виде остались без медалей. Прежде всего, для детей это очень большой опыт. Это их первый выезд на международную арену, и они справились отлично", - сказала Ромашина.

"Очень здорово, что дети пребывают в состоянии эйфории, когда вроде бы хочется отдохнуть, но они готовы идти тренироваться и бороться дальше. Есть к чему стремиться, куда выезжать и где побеждать, и мы за это благодарны руководству нашей федерации, ее президенту Дмитрию Мазепину. Благодаря его большой работе у нас есть возможность выступать на международных соревнованиях", - добавила собеседница агентства.

Турнир проходил в Афинах с 26 по 30 августа. Россияне выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе.