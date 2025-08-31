Хоккеисты ЦСКА в седьмой раз выиграли Кубок мэра Москвы, сравнявшись с московским "Динамо"

В финале армейцы обыграли динамовцев Минска

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 обыграл минское "Динамо" в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Турнир проходил на арене "Мегаспорт".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Коваленко (16-я и 55-я минуты) и Денис Гурьянов (40). Второй гол Коваленко забил благодаря успешной реализации буллита. У проигравших отличились Вадим Шипачев (18) и Виталий Пинчук (44).

В матче за третье место китайский "Шанхай Дрэгонс" победил московское "Динамо" (6:1), в игре за пятую позицию московский "Спартак" переиграл нижегородское "Торпедо" (4:0).

Кубок мэра - товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Московское "Динамо" и ЦСКА - единственные клубы, не пропустившие ни одного розыгрыша. Им принадлежит и наибольшее число побед - по семь. Трижды в Кубке мэра Москвы побеждал "Спартак", один раз - подмосковный "Витязь", который этим летом прекратил существование.

Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября матчем в Ярославе, в котором местный "Локомотив" примет челябинский "Трактор".