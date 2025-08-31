Канадцы из Омска поборются за титул чемпиона России. Стартует 16-й сезон ВХЛ

В первом матче регулярного чемпионата встретятся "Торпедо-Горький" и "Металлург"

ТАСС, 1 сентября. 16-й сезон Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) стартует в первый день осени. По ходу лета клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" вложил немало средств в усиление своего фарм-клуба в ВХЛ, а в новокузнецком "Металлурге" допустили снятие с турнира через два месяца.

Второй год подряд команды ВХЛ разыграют титул чемпиона России. В 2024 году КХЛ вышла из-под юрисдикции Федерации хоккея России, после чего чемпион страны стал определяться по итогам сезона ВХЛ. Впервые в истории этот титул достался фарм-клубу "Торпедо" "Торпедо-Горький", который в шести матчах финальной серии обыграл входящий в систему "Спартака" воскресенский "Химик".

Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 18 марта. В плей-офф выйдут 16 команд, которые с 22 марта по 30 мая оспорят кубок, носящий имя двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира Владимира Петрова.

В регулярном сезоне выступят 32 команды, что на одну меньше, чем годом ранее. В июле было объявлено, что ВХЛ покинул столичный "Юнисон-Москва". Президент клуба Александр Клименко в разговоре с ТАСС объяснил такое решение финансовыми и логистическими проблемами. Сезон-2024/25 "Юнисон", являющийся частным клубом, проводил на одной из площадок академии "Динамо" с единственной трибуной на 300 зрителей.

Планировалось, что предстоящий чемпионат команда проведет на недавно воздвигнутой "Навка-Арене" с большей вместимостью (2,2 тыс. зрителей). Однако договориться об аренде клубу не удалось, а на решение об уходе повлияли и финансовые проблемы, преследовавшие "Юнисон" в течение сезона. Столичная команда по итогам первой части чемпионата заняла предпоследнее место, худшим клубом стала "Олимпия" из Кирово-Чепецка.

"Химику" досталось победное наследие "Спартака" в МХЛ

В первом матче сезона действующий чемпион встретится с победителем прошлого регулярного чемпионата новокузнецким "Металлургом", еще восемь лет назад игравшим в КХЛ. "Кузня" по-прежнему имеет проблемы, связанные с собственным дворцом - Ареной Кузнецких металлургов имени Олега Короленко. Дворец был открыт после реконструкции 1,5 года назад, но после этого к нему были серьезные претензии, связанные с качеством льда.

Во второй половине августа стало известно о конфликте, который разгорелся между "Металлургом" и мэрией Новокузнецка. Клуб заявил арену имени Короленко в качестве домашней на сезон. Однако, как рассказал генеральный директор "Металлурга" Андрей Денякин, городские власти уведомили, что договор, заключенный с клубом на год, будет в одностороннем порядке расторгнут через два месяца.

Это означает, что мэрия не сможет содержать арену, а у "Металлурга" в бюджете на это средств не запланировано. По словам Денякина, если через два месяца ситуацию не удастся исправить, "Металлург" и выступающие в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) "Кузнецкие медведи" будут вынуждены сняться с чемпионата. Мэр Новокузнецка Денис Ильин же считает, что администрация города предоставила "Металлургу" достаточно возможностей зарабатывать, в частности, на продаже билетов на матчи, чтобы компенсировать затраты на содержание дворца. Сама арена к сезону готова, но до этого "Металлургу" пришлось готовиться к чемпионату в подмосковных Мытищах.

В прошедшее межсезонье в "Торпедо-Горьком" сменился главный тренер. Алексея Исакова, о переходе которого в главную команду было сообщено после победы в ВХЛ, заменил входивший в его тренерский штаб Дмитрий Космачев. Тот уже давно работает в системе нижегородского клуба и является его воспитанником.

В "Химике" продолжит работу Егор Башкатов, который в прошлом сезоне выводил фарм-клуб "Спартака" в финал. После прошлого сезона МХЛ, победного для "Спартака", порядка 10 игроков по возрасту уже перестали иметь возможность выступать за молодежку красно-белых. Поэтому Башкатов может рассчитывать в том числе на лучшего бомбардира плей-офф МХЛ, лучшего нападающего и самого ценного игрока турнира Ивана Рябова, если он не закрепится в основе "Спартака".

О серьезных претензиях своими действиями на трансферном рынке этим летом заявил "Авангард", решив усилить фарм-клуб "Омские крылья" как кадрово, так и финансово. Команду возглавил канадец Луи Робитайл, которому помогают соотечественник Мэтт Энтони и чемпион мира Никита Никитин, поигравший в Национальной хоккейной лиге. В этот проект, который предыдущий председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов думал закрыть, вложены немалые деньги - только зарплата Робитайла, по информации "Спорт-Экспресса", составляет 36 млн рублей в год. А зарплатный бюджет клуба насчитывает порядка 10 млн рублей в месяц, что делает его самым дорогим в лиге.