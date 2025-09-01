Рекордсменом является Джимии Коннорс

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:2 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под 6-м номером. Штруфф попал в основную сетку благодаря победе в квалификации. В четвертьфинале Джокович сыграет против американца Тейлора Фритца, который в прошлом сезоне дошел до финала турнира.

Для Джоковича предстоящий четвертьфинал станет 14-м на US Open. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя швейцарца Роджера Федерера и американца Андре Агасси. Рекордсменом является другой представитель США - Джимми Коннорс, который доходил до 1/4 финала 17 раз.

38-летний Джокович располагается на седьмой строчке в мировом рейтинге. На его счету 100 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе рекордные в мужском одиночном разряде 24 победы на турнирах Большого шлема. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Штруффу 35 лет, он занимает 144-е место в рейтинге ATP. В его активе 1 титул под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертый круг US Open является повторением лучшего результата немца на турнирах Большого шлема, прежде он доходил до этой стадии на Открытом чемпионате Франции (2019, 2021).

US Open - четвертый, заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.