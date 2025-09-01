Команда уступила со счетом 0:3 игрокам "Сиэтл Саундерс"

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. "Интер Майами" со счетом 0:3 проиграл футболистам "Сиэтл Саундерс" в финальном матче Кубка лиг. Встреча прошла в Сиэтле.

Забитыми мячами отметились Осазе Де Розарио (26-я минута), Александер Рольдан (82, с пенальти) и Пол Ротрок (89).

В составе "Интер Майами" весь матч провел аргентинский нападающий Лионель Месси. Его команда проиграла финальный матч турнира впервые с 2021 года. Тогда в решающем матче за Суперкубок Испании "Барселона" уступила "Атлетику" со счетом 2:3 в дополнительное время. После этого Месси выиграл семь финалов, в которых принимал участие, включая чемпионат мира (2022) и два Кубка Америки (2021, 2024).

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) и был признан лучшим игроком турнира. В 2023 году он завоевал Кубок лиг.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей".