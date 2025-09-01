Турнир пройдет летом 2026 года

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Местные комитеты организаторов, созданные в американских городах для проведения чемпионата мира по футболу 2026 года в своих регионах, жалуются на нехватку средств для финансирования мероприятий. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) ограничивает возможности местных организаторов по сбору собственного финансирования. На нехватку поддержки пожаловались как минимум два местных оргкомитета. По информации источника, некоторые города уже отказываются от организации фан-зон для болельщиков.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые сыграют 48 сборных. Из американских городов матчи примут Ист-Ратерфорд, Арлингтон, Канзас-Сити, Хьюстон, Инглвуд, Сиэтл, Атланта, Филадельфия, Санта-Клара, Майами-Гарденс и Фоксборо.