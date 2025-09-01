Ранее в пулах тестирования присутствовали 12 человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Представительство фигуристов в новых пулах допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) увеличилось с 12 до 15 человек. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В новые пулы тестирования РУСАДА вошли ранее в них не присутствовавшие Александр Галлямов, Анастасия Мишина и Евгений Семененко (все - расширенный пул).

Сохранили представительство в пулах Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин (все - национальный регистрируемый пул), Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дарья Садкова, Николай Угожаев, Арсений Федотов (все - расширенный пул), а также Девид Нарижный, перемещенный из расширенного пула в регистрируемый.

В международный пул допинг-тестирования в настоящее время входят пять российских фигуристов. Это Владислав Дикиджи, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Аделия Петросян и Камила Валиева.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу все профессиональные спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до двух лет.