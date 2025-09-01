"Интер Майами" уступил "Сиэтлу" со счетом 0:3

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Уругвайский футболист "Интер Майами" Луис Суарес плюнул в одного из сотрудников клуба "Сиэтл Саундерс" после поражения в финальном матче Кубка лиг. Соответствующее видео опубликовал телеканал Fox Sports.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Сиэтл Саундерс". Суарес после игры подошел в техническую зону и плюнул в одного из членов штаба соперника.

Суаресу 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с 2024 года. Ранее форвард играл за уругвайский "Насьональ", бразильский "Гремио", испанские "Барселону" и "Атлетико", английский "Ливерпуль", нидерландские "Аякс" и "Гронинген". Он является чемпионом Нидерландов, пятикратным чемпионом Испании, четырежды нападающий выигрывал кубок страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За сборную Уругвая Суарес провел 143 матча, что является вторым показателем в истории национальной команды (больше всех матчей на счету Диего Година - 161). Суарес забил 69 голов и отдал 39 результативных передач за сборную. В 2011 году в составе команды Уругвая он стал победителем Кубка Америки.