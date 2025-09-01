Синхронистка Барабашова оценила конкуренцию на юношеском чемпионате мира

Российские спортсменки завоевали на турнире 7 медалей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Многие страны привезли сильные команды на чемпионат мира по синхронному плаванию среди спортсменов не старше 16 лет, поэтому конкуренция на турнире была очень высокой. Такое мнение ТАСС высказала двукратная победительница соревнований Варвара Барабашова.

Российские спортсменки завоевали на турнире 7 медалей: 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую.

"Это мой первый чемпионат мира, и он прошел успешно. Конкуренция была огромная. Я считаю, что у Китая очень сильная команда, а также у Испании, Италии и Франции. Было очень много стран, которые соревновались с нами на высоком уровне", - сказала Барабашова.