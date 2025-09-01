Кириленко заявил о готовности помочь задержанному во Франции Касаткину всем необходимым

Глава Российской федерации баскетбола отметил, что основная работа по данному вопросу ведется министерством иностранных дел и адвокатами спортсмена

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) готова оказать любую помощь Даниилу Касаткину, задержанному во Франции по требованию США, но основная работа лежит на Министерстве иностранных дел РФ и адвокатах игрока. Об этом ТАСС рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

"Мы на связи с замминистра Александром Грушко - он как раз отвечает за французскую часть. Понятно, что ситуация непростая. Мы как федерация максимум можем только слова поддержки высказать, - сказал Кириленко. - Конечно, если будет потребность от нас, любая - помочь жилье снять, помочь с тренировочным процессом... Что еще мы можем сделать? Любая помощь от нас, какая понадобится, только дайте знать. Но сейчас главная работа, чтобы эту ситуацию разрешить, у МИД и адвокатов".

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США, которые подозревают его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог.

25 августа прокуратура уведомила адвоката россиянина о получении от американцев официального запроса на экстрадицию, и теперь защита рассчитывает получить эти документы для ознакомления.