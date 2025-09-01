Тренер "Крыльев Советов" Адиев хочет, чтобы Раков забил больше 10 мячей в этом сезоне

На данный момент на счету Вадима Ракова 5 забитых мячей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футболист самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков способен забить больше 10 мячей в этом сезоне, у него есть для этого потенциал. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев.

20-летний Раков перешел в "Крылья Советов" из московского "Локомотива" на правах аренды. В текущем сезоне он забил 5 мячей в 8 матчах во всех турнирах.

"Почему стал забивать так много? Парню не доставало игровой практики. В "Крыльях Советов" у него есть определенное доверие, он работает, мотивирован, это вылилось в голы. Я бы хотел, чтобы он забил больше 10 мячей в этом сезоне. У него потенциал есть для этого", - сказал Адиев.