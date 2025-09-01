Футболист "Спартака" Умяров рассказал, что в школе ему нравилась алгебра

Также полузащитнику нравилось заниматься изучением английского языка

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футболисту московского "Спартака" Наилю Умярову из уроков в школе нравились алгебра и английский язык. Об этом Умяров рассказал ТАСС.

В понедельник Умяров провел совместно с тренерами урок футбола в рамках проекта Российского футбольного союза (РФС) "Футбол в школе".

"Из уроков мне очень нравилась алгебра, со временем очень полюбил английский язык. Потому что параллельно занимался с репетитором. Поэтому достаточно хорошо получалось. Алгебра очень нравилась из-за учителя Нины Александровны, очень сильная женщина, - сказал Умяров. - Сейчас бы в любом случае какое-нибудь уравнение смог бы решить, не будет трудности, я думаю".

"У нас в пятом классе было первых два урока - тренировка, потом школа. Поэтому в школу и вставать, и ходить очень любил", - добавил Умяров.

"Футбол в школе" - проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. Проект стартовал в 2021 году.