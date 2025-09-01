Илья Забарный 12 августа стал одноклубником россиянина Матвея Сафонова

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Украинский футболист французского "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный будет выполнять обязательства перед клубом и профессионально взаимодействовать с российским вратарем Матвеем Сафоновым. Комментарий Забарного приводит газета L'Equipe со ссылкой на YouTube-канал "Футбол 360".

Забарный стал одноклубником Сафонова 12 августа. Позднее портал Paris No Limit сообщил, что футболисты смогли подружиться. Отмечалось, что игроки сидели на соседних местах в самолете по пути в Удине, где ПСЖ проводил матч за Суперкубок УЕФА.

"Что касается моего одноклубника Сафонова - я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять свои обязательства перед клубом", - сказал Забарный.

При этом он заявил, что не поддерживает отношений с россиянами и выступает за продолжение отстранения российских клубов и сборных от футбола.

Забарный принял участие в двух играх ПСЖ в чемпионате Франции. Сафонов в текущем сезоне на поле пока не появлялся.